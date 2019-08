Mosteiros em números

Comemora-se amanhã, 15 de Agosto, o dia do município de Mosteiros, no Fogo. Para assinalar a data, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta alguns dados sobre a ilha.

Depois de um pico no aumento da população em 2003 quando passou de 8327 para 9535, o município dos Mosteiros, no Fogo, tem vindo a perder população ao longo dos anos. Actualmente aquele concelho da ilha do vulcão conta com 9286 habitantes com uma média de idades de 29,1 anos e sendo que a maioria dos seus habitantes, 52,2%, são mulheres.

Com 2618 agregados familiares, Mosteiros tem uma taxa de ocupação da população activa de 46,3% e uma taxa de desemprego de 7,3%. O desemprego jovem aumentou de 20,5% em 2017 para 21,5% em 2018.

A taxa de alfabetização é de 81,3% na população com 15 anos ou mais e de 95,9% no escalão etário entre os 15 e os 24 anos.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística 86,2% da população tem acesso à electricidade, 70,3% tem água ligada através da rede pública e 92,4% das pessoas têm acesso à casa de banho. Os mesmos dados dão conta que 59,1% dos habitantes usam gás para cozinhar e que, em 2018, 74,1% utilizavam contentores para evacuação de lixo.