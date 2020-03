Unitel T+ e CVMóvel lançam campanha conjunta “Pack Fica em Casa”

O “Pack Fica em Casa” é uma oferta gratuita de 2.000 Megas e 15 minutos de chamadas para qualquer operadora nacional, com validade até o dia 30 de abril

A atribuição do “Pack Fica em Casa” é automática e destina-se a todos os clientes no estado activo da Unitel T+ e da CVMóvel.

Em comunicado, as operadoras sublinham que esta acção “tem como objectivo permitir que todos possam estar conectados e contactar os que mais gostam enquanto cumprem as orientações do Governo de ficar em casa e mostrar que a nação cabo-verdiana está unida nesta luta que é de todos”.

A Unitel T+ e a CVMóvel decidiram unir esforços e adoptaram igualmente algumas medidas que contribuem para o bom funcionamento dos serviços a nível nacional, como a optimização, robustez e melhoria da rede para assegurar a continuidade dos serviços prestados; assegurar a capacidade de rede necessária para o adequado funcionamento do Estado; alertar para tentativas de fraude; e divulgar em todos os canais de informações para sensibilizar a população na adopção de boas práticas de prevenção e protecção para fazer face ao COVID-19.