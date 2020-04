Coronavírus: O dia em revista

O primeiro caso confirmado em São Vicente, uma chinesa de 56 anos, residente há 5 anos no Mindelo, não teve contacto com qualquer outro eventual caso suspeito e não tem histórico de viagens para fora do país nos últimos tempos.

Com este caso, somam-se assim sete casos, entretanto, não se conhece a origem do vírus. O ministro da saúde explicou que a mulher e o marido "não têm história" de viagens para fora do país" durante todo este ano e mesmo até final do ano passado". A filha, cuja idade não foi revelada, "esteve na Alemanha mas regressou a Cabo Verde a 27 de Fevereiro" e não apresenta sintomas da doença. Na conferência de imprensa realizada esta manhã, o governante explicou que a paciente começou a ter sintomas a 18 de Março. O governo vai proceder a uma investigação epidemiológica para encontrar a fonte de infecção, até lá o caso será enquadrado como um caso de transmissão local. Ainda de acordo com o ministro, no caso da fonte de infecção não ser encontrada, a ilha estará numa situação de transmissão comunitária, onde qualquer um pode ser “um potencial transmissor". Mudando de ilha, destacamos que a câmara da Boa Vista cancelou o festival de música da Praia d´Cruz para realizar apenas cerimónias oficiais das festas de município e canalizar as verbas dessas festividades às famílias que passam dificuldades e à Delegacia de Saúde, devido a COVID-19. Em Santiago, a Delegacia de Saúde da Praia informou que o Centro de Saúde da Achada Santo de António (ASA) passa, a partir de hoje, 04 de Abril, a funcionar aos sábados, domingos e feriados, em uma tenda para dar atendimento aos doentes com quadro respiratório. Covid-19 no Mundo O Brasil registou 359 mortes pelo novo coronavírus e 9.056 infectados até esta sexta-feira, informou o Ministério da Saúde. Portugal regista 266 mortes e 10524 pessoas infectados. São mais 20 mortes em 24 horas (crescimento de 8,1%) e mais 638 novos casos de pessoas infectadas (mais 6,5%) Itália diminuiu pela primeira vez o número de pessoas nos cuidados intensivos. Há a registar mais 681 mortes mas um valor inferior ao que tem acontecido diariamente nos últimos dias. O estado de Nova Iorque registou 630 mortes em apenas 24 horas. Números Em Cabo Verde há, até agora sete casos de infecção.Em todo o Mundo, até às 18h00 deste sábado, contabilizavam-se 1,182,825 casos de infecção dos quais 244,108 recuperaram.O número de mortes é de 63,924.

