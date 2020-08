Adesão à marcha Mariana demonstra “o amor e fé” que os fiéis nutrem por Nossa Senhora - Pároco

O novo pároco indigitado de Nossa Senhora da Graça, Edson Bettencourt, considerou que a forma como os fiéis aderiram à Marcha Mariana, realizada hoje na Cidade da Praia, demonstra “o amor e fé que nutrem por Nossa Senhora”.

“É um motivo de grande alegria vermos que há uma sintonia dos filhos com a Mãe e da Mãe com os filhos”, disse o padre Edson Bettencourt.

O novo pároco de Nossa Senhora da Graça fez essas considerações à imprensa a meio percurso da Marcha Mariana pelas diferentes paróquias e comunidades cristãs da capital.

A caravana, com a imagem de Nossa Senhora numa viatura engalanada para o efeito, iniciou a marcha às seis e meia da manhã, a partir da Pró-Catedral da Praia.

“Em estado normal são os próprios fiéis que peregrinam à Igreja de Nossa Senhora da Graça em cada 15 de Agosto para glorificar e honrar esta santa como nossa mãe e padroeira na cidade da Praia”, lembrou o prelado, acrescentando que a actual situação de pandemia por que está a passar o país não permite ajuntamento de pessoas e, por isso, a paróquia encontrou um outro meio para fazer com que a Maria chegasse também às comunidades.

Na sua perspectiva, neste momento particular em que vive o país, “os fiéis sentem-se sob a protecção de Maria” e, por isso, se viu todo este acolhimento em cada comunidade por onde passou a marcha.

Segundo ele, ao longo do percurso, pôde-se ainda constatar a “ternura e a experiência” de fé que o povo vai manifestando à Nossa Senhora.

“Como dizia o Papa Francisco, em Fátima, em 2017, nós não somos órfãos. Temos uma mãe e, neste momento particular, não há melhor pessoa que possa interceder e rogar nós, senão a Maria”, comentou, realçando que dentro das actuais circunstâncias e limites o povo vai manifestando com “gestos e atitudes o seu louvor e ligação à Nossa Senhora da Graça”.

Para o ainda pároco de Achada de São Filipe, Samuel da Costa, a passagem da caravana Mariana por esta comunidade foi um “momento marcante”.

“Vimos a forma como as pessoas acolheram a chegada de Nossa Senhora, apesar da situação da pandemia que estamos a enfrentar”, enfatizou Samuel da Costa, que, no fim do mês, vai assumir as funções de vigário paroquial de Nossa Senhora da Graça.

“É um momento em que tomamos a consciência que temos uma Mãe que nos acompanha e está connosco em todos os momentos, bons e difíceis”, destacou Samuel da Costa, para quem a passagem da imagem de Nossa Senhora foi uma ocasião “marcante e emocionante” que ficará gravada na memória dos paroquianos de São Filipe.

À três da tarde está prevista a chegada da imagem de Nossa Senhora à Pró-Catedral para ser enfeitada e preparada para a celebração eucaristia prevista para às cinco horas que coincide com o 11º aniversário da entrada do cardeal Dom Arlindo Furtado como bispo na Diocese de Santiago.

Este ano, para assinalar as festividades da santa padroeira da capital, foram levadas a cabo várias actividades, nomeadamente uma exposição de Arte Sacra Contemporânea”, da artista plástica Leontina Ribeiro, que vai estar patente ao público até ao dia 22 de Agosto.

Realizou-se igualmente um concerto musical de serenata à Maria, com a participação de artistas nacionais, transmitido “on-line”.