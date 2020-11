Deimos Panamá encalha à saída do porto de Vale dos Cavaleiros, no Fogo

O navio Deimos Panamá com 94 metros de comprimento, 15 de largura e 5.5 metros de calado e com capacidade para mais de três mil toneladas de carga, encalhou esta manhã nas proximidades do porto de Vale dos Cavaleiros, Fogo.

De acordo com a Inforpress, o navio Djon Dade que se aproximava do porto tentou rebocar Deimos Panamá mas sem sucesso devido ao seu peso. O Deimos Panamá descarregou parte da carga, cimento. na ilha do Fogo e deixava o porto de Vale dos Cavaleiros rumo à ilha de São Nicolau onde iria proceder à descarga de outra parte do cimento que tinha a bordo. Os dez tripulantes do Deimos Panamá deixaram o navio que se encontra encalhado junto ao porto. A Inforpress soube igualmente que o rebocador Praia Maria do porto da Praia está a caminho do porto de Vale dos Cavaleiros para tentar tirar o navio do sítio onde se encontra, e a previsão é que o mesmo cheque à ilha por volta das 15:00. Ao que tudo indica o navio terá sofrido alguns danos já que é perceptível o derrame de combustível e nas proximidades do porto sente-se o cheiro forte a gasóleo e vê-se alguns vestígios no mar. Calcula-se que o navio esteja com algumas dezenas de toneladas de combustíveis.

