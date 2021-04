Observatório Cidadania Ativa concorda com situação de calamidade

A organização não governamental, Observatório Cidadania Ativa, congratulou-se hoje com a situação de calamidade decretada pelo governo e reforça o seu apelo aos cidadãos para cumprirem, rigorosamente, as medidas sanitárias em vigor tendo em conta o aumento de casos de COVID-19 nas ilhas, nas últimas semanas.

Para a ONG é urgente que cada um tenha a consciência plena das suas responsabilidades enquanto cidadão e colaborar com as autoridades no sentido de se evitar o colapso do sistema de saúde.

Nesse sentido, apela ao espirito de solidariedade da comunidade cabo-verdiana na diáspora para se juntar aos esforços do governo na aquisição de vacinas para que a campanha de vacinação seja alargada e desta forma minimizar os impactos da pandemia no país.

“Às autoridades solicita-se mão dura na fiscalização e no cumprimento de todas as medidas em vigor, ao mesmo tempo é de se esperar uma firme colaboração de toda a sociedade neste combate à COVID-19”, refere.

Tendo em conta o Dia Internacional do Trabalhador, que se assinala neste sábado, o Observatório Cidadania Ativa apela ao bom senso para se evitar os tradicionais passeios e convívios tendo em conta o agravamento da situação sanitária no país.

O Observatório garante ainda que não terá nenhuma reserva em apoiar um novo Estado de emergência se este for o entendimento do Governo, embora tenha a consciência que tal estado acarretaria elevados custos para as famílias e para o país, razão pela qual não se deve baixar a guarda nesta luta.