MS assinala semana mundial do aleitamento materno sob o lema “Proteger a Amamentação: Uma Responsabilidade de Todos”

O Ministério da Saúde (MS) promove esta segunda-feira, 02, a cerimónia oficial da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, comemorada de 01 a 07 de Agosto, sob o lema “Proteger a Amamentação: Uma Responsabilidade de Todos”.

Segundo um comunicado enviado pelo Ministério da Saúde, a abertura oficial irá decorrer em Ribeira Grande, Santo Antão e será presidida pelo Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) estão previstas ainda várias actividades que visam promover e apoiar o aleitamento materno, como difusão de spot na televisão e rádio, participação em programas de rádio e televisão, formação, palestras, exposição e rodas de conversas nas estruturas de saúde.

Na sexta-feira, 06, está prevista a realização de uma cerimónia de celebração do 10º aniversário do Banco de Leite Humano do Hospital Agostinho Neto, acto a ser presidido pelo secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro.

De acordo com a mesma fonte, a nível nacional. as estruturas de saúde estarão a desenvolver várias actividades com profissionais de saúde, gestantes e mães (respeitando o distanciamento e as medidas de prevenção contra covid-19).

A semana é promovida pelo ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Nutrição, dos hospitais e centros de Saúde, em parceria com o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)

A iniciativa tem por objectivo informar as pessoas sobre a importância de proteger o aleitamento materno e enfocar no apoio ao aleitamento materno como uma responsabilidade vital de saúde pública.

O lema deste ano está alinhado com a área temática 2 da campanha SMAM-ODS 2030 (Objectivos do Desenvolvimento Sustentável) que destaca os vínculos entre amamentação e sobrevivência, saúde e bem-estar de mulheres, crianças e nações, onde a OMS recomenda mantê-los juntos, porque o aleitamento materno não é apenas seguro, mas também previne a mortalidade neonatal excessiva.

“Uma abordagem de saúde pública para a amamentação é necessária para reconstruir sistemas melhores em situações normais e de crise, assim, acções colaborativas multissetoriais (governos e outros parceiros) são necessárias para proteger e apoiar o aleitamento materno durante os cuidados contínuos”, avança a nota.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento materno deve começar já na sala de parto e que seja exclusivo e em livre demanda (a bebé mama a quantidade que quer, quando quer) até o 6º mês e se estenda até 2 anos ou mais.

A Semana Mundial dO Aleitamento Materno é uma estratégia idealizada pela Aliança Mundial para Acção em Aleitamento Materno (WABA) criada em 1992 e ocorre em cerca de 150 países.