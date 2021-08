Serviços de Acção Social da Uni-CV começam em Setembro a receber candidaturas para vagas nas residências estudantis

Os Serviços de Acção Social da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) começam em Setembro a receber as candidaturas para as vagas nas residências estudantis no novo campus, recentemente inaugurado, na zona de Palmarejo Grande, na Praia.

Conforme informações publicadas no site da Uni-CV, as residências para a comunidade universitária oferecem padrões de conforto e qualidade e preços que obedeçam a requisitos que permitam um bom ambiente de estudo e de convívio para os estudantes, docentes e visitantes. No total são 336 quartos distribuídos por três edifícios com três pisos e com acesso à Internet, uma lavanderia, estendal de roupa e sistema água quente e frio. A residência dispõe ainda de quartos adaptados para portadores de deficiência física, sala de estudos em cada piso dos edifícios, salas de conforto e cozinhas em cada piso para estudantes que pretendam efectuar as refeições na residência. Inaugurado no passado dia 23 de Julho, o novo Campus da Universitário da Uni-CV, na Cidade da Praia, orçado em 5,6 milhões de contos, foi financiado pela República Popular da China. O complexo dispõe de 61 salas de aula, cinco auditórios, cada um com capacidade para 150 lugares, oito salas de informática, oito salas de leitura, 34 laboratórios, um salão multiusos com capacidade para 654 pessoas, edifícios de administração, edifícios pedagógicos, refeitórios, biblioteca, dormitórios e espaços desportivos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.