COVID-19: 72 casos novos em todo o país

Praia e São Vicente tiveram um total 42 casos positivos. Hoje foram dadas 96 altas.

Praia com 30 casos e São Vicente com 14 foram os concelhos que diagnosticaram mais casos.

Em todo o país foram analisadas 821 amostras das quais 72 foram dadas como positivas. Além dos 44 casos diagnosticados na capital e São Vicente, há ainda a registar 12 casos em Ribeira Brava que, depois da Praia, é actualmente o concelho mais afectado pela COVID-19 registando 93 casos activos. A Praia tem 416 casos activos e São Vicente tem 91.

Os outros casos detectados hoje foram declarados nos concelhos de Santa Catarina (4), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal (5), São Miguel (1) e São Lourenço dos Órgãos (2). Os concelhos do Sal e do Tarrafal de São Nicolau registaram um caso cada.

As autoridades de saúde declaram ainda 96 altas médicas o que faz aumentar o número de pacientes recuperados para 34.647.

Ao todo desde Marços do ano passado foram detectados 35.928 casos positivos de COVID-19 em todo o país. 315 pessoas morreram.