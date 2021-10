COVID-19: Cabo Verde continua na 'lista vermelha' da Inglaterra

Autoridades de saúde britânicas mantêm Cabo Verde como um dos países com restrições de viagem para aquele país.

Todos viajantes que cheguem a Inglaterra, e que tenham Cabo Verde como origem, continuam a ter de se sujeitar a 10 dias de quarentena e a dois testes negativos de COVID-19.

O anúncio foi feito hoje pelas autoridades de saúde britânicas que disseram igualmente que a quarentena de 10 dias deve ser feita num hotel designado pelas autoridades sanitárias daquele país e que tem um custo de 294 mil escudos - pagos pelo viajante.

Segundo indica a agência Lusa a imprensa britânica noticiou nas últimas semanas que o Governo britânico pretende reduzir esta lista, actualmente com 54 países, mas não foi adiantada uma data.

Além de Cabo Verde também Angola, Moçambique e Brasil fazem parte desta lista

As mudanças aplicam-se apenas a Inglaterra, pois as regras na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são determinadas pelos respectivos governos regionais autónomos, embora até agora se tenham mantido alinhadas na generalidade.

O Reino Unido registou 43 mortes e 30.439 casos no domingo, tendo somado 136.953 óbitos deste o início da pandemia covid-19.