Dia Mundial do Solo celebrado com jornada de campo

Celebra-se hoje, 5 de Dezembro, Dia Mundial do Solo e este ano a data será assinalada sob o lema “Parar a Salinização do Solo e aumentar a sua Produtividade”.

Para celebrar esta data, segundo uma nota enviada, o Ministério da Agricultura e Ambiente- MAA, através do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, vai realizar uma Jornada de campo, na segunda-feira, 6 de Dezembro, em Santa Cruz.

A jornada de campo contará com a presença do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva e da Representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza.

Conforme a mesma fonte, a celebração deste dia tem como objectivo aumentar a consciência de todos, relactivamente à importância de manter os ecossistemas saudáveis, abordando os desafios da gestão do solo, combatendo a sua salinização, encorajando todas as sociedades a empenharem- se na melhoria da saúde do solo.

“Isto é possível, através da pesquisa e inovação tecnológica, da recolha de informação que ajudam a gerir melhor os solos, bem como do reforço das políticas baseadas em provas, visando a restauração das áreas afectadas e a promoção de uma gestão sustentável do solo irrigado”, lê-se no documento.