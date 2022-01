Uni-CV/Eleições: Candidato vencedor destaca “participação massiva” no processo eleitoral

O vencedor das eleições para o cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), José Arlindo Barreto, destacou em declarações à imprensa, naquela que foi sua primeira intervenção após as votações, a “participação massiva” no processo eleitoral.

“Os dados que nós temos indicam que houve uma votação massiva, pelo menos dos professores e dos funcionários, dos estudantes gostaríamos que houvesse mais participação, mas acho que é um exemplo nos tempos de correm”, declarou à imprensa José Arlindo Barreto.

Segundo disse, houve uma “boa mobilização” das pessoas, pelo que ele e a sua equipa ficam “muito contentes” com esse envolvimento.

De agora em frente, sublinhou, é trabalhar para arrumar a casa, contando com a contribuição de todos para se desenvolver a instituição e dar também contribuição para o país.

“Estou feliz, estou muito contente com o trabalho produzido pelos elementos do grupo, com a forma como os debates correram, recebi muitas felicitações, acho que os outros candidatos também. Gostaria aqui de parabenizar os que participaram nesses debates também, a Maria de Lourdes Gonçalves e o Odair Varela, pela disponibilidade em reflectir e trabalhar pela academia”, acrescentou.

Perguntado por onde irá começar este arrumar da casa, José Arlindo Barreto respondeu que há muito por onde começar, mas que, se calhar agora, vai trabalhar no sentido de estar de mãos dadas com todos para que se veja quais são realmente as prioridades das prioridades.

“Vamos trabalhar nisso serenamente, agora o tempo é de ver com os colegas o que foi feito, com podemos trabalhar em conjunto para que todas possam dar a contribuição dentro da instituição”, concluiu.

José Arlindo Barreto foi esta quarta-feira eleito reitor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) com 61,10% dos votos, enquanto Maria de Loures Gonçalves e Odair Varela ficaram com 24,73% e 14,7%, respectivamente, segundo dados provisórios.

José Arlindo Barreto é licenciado em Didáctica do Francês Língua Estrangeira (FLE) pela Universidade de Poitiers (França), Mestre em Discurso, Poder e Sociedade nos Países de Línguas Românicas, pela Universidade de Rennes 2, (França) e é Doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Franche-Comté (França).