Mais 52 casos e 141 recuperados novos em todo país

O Ministério da Saúde reportou mais 52 casos novos de COVID-19 e 141 recuperados da doença. A taxa de positividade a nível nacional está em 5,7%.

Segundo os dados do boletim epidemiológico, do total de 913 amostras analisadas, somam-se 52 casos novos. Desses novos casos, a ilha de São Vicente tem maior número, 14 doentes. A ilha de Santiago tem hoje mais 8 novos casos, sendo Praia com 3, Tarrafal 2, Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Miguel 1 caso cada. A ilha do Fogo tem mais 5 casos (São Filipe 4 e Santa Catarina 1), Brava 2, Santo Antão 6 (Ribeira Grande 3, Paul 2 e Porto Novo 1), Sal 9, São Nicolau (Ribeira Brava 2 e Tarrafal 1) e Maio 5.

Hoje mais 141 pessoas tiveram alta (Praia 38, São Domingos 1, Santa Catarina 4, São Miguel 2, São Filipe 6, Mosteiros 3, Brava 3, Ribeira Grande de Santo Antão 5, Porto Novo 2, São Vicente 38, Sal 26, Ribeira Brava 9, Boa Vista 3 e Maio 1).

Com essa actualização, o país passa a contabilizar 659 casos activos, 54497 casos recuperados, 393 óbitos, 37 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55595 casos positivos acumulados.