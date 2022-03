Dois novos casos de COVID-19 em Cabo Verde

Praia e Sal registaram um novo caso de infecção por SARS-CoV-2 cada, nas últimas 24h. Cabo Verde conta, neste momento, com 10 casos activos de COVID-19.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de hoje, 5, os dois casos foram diagnosticados entre 320 amostras analisadas, o que coloca a taxa de positividade nos 0,6%.

Não há recuperados a registar, tendo subido o número de casos activos no país de 8 para 10 casos. Praia, com 3 casos, Santa Cruz com 1 e Sal com 6, são os únicos municípios que têm actualmente infecções activas.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 55429 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55892 casos positivos acumulados.