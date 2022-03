Cabo Verde lança três prémios de investigação

​O Ministério da Educação, em parceria com a cooperação internacional e instituições privadas nacionais, lançou hoje, 7, na cidade da Praia, três prémios de investigação para promover a competição académica e científica em Cabo Verde.

A Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro disse hoje, numa entrevista à RCV, que o lançamento destes prémios é uma oportunidade para promover o mérito na investigação que se realiza no país.

Os prémios são: Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP) - para projectos de investigação concluídos nos últimos 3 anos; Cabo Verde Prize for Young Scientists

(PYS) - para teses de doutoramento de jovens até 35 anos que tenham sido defendidos nos últimos 3 anos e Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW) - para trabalhos de mestrado ou doutoramento de meninas e mulheres nas TIC que tenham sido definidos nos últimos 3 anos. Podem candidatar-se cabo-verdianos no país e na diáspora.

“Os três prémios estão alinhados no sentido de fomentar a ciência, cada prémio tem o valor global de 1500 contos, mas esse valor é dividido em três dimensões. 500 contos para agraciar a pessoa que vencer, enquanto propriedade intelectual, 500 contos para promover edição e publicação do trabalho e 500 contos para promover a internacionalização do trabalho”, explica.

Para Eurídice Monteiro, a edição dos trabalhos em outras línguas é o passo a seguir para se conseguir a almejada internacionalização dos trabalhos científicos.

“A edição em línguas estrangeira é importante porque precisamos conjugar as edições da língua portuguesa com a inglesa, para permitir chegar a nossa diáspora americanas e outros patamares a nível internacional, e criar-se um ambiente de promoção de uma cultura científicas, porque os investigadores precisam publicar e participar em ambientes internacionais”, sublinha.

Conforme indicou, esses prémios querem promover o mérito na investigação académica que se realiza em Cabo Verde.

A iniciativa acontece no âmbito do Programa Nacional da Ciência, e visa ainda impulsionar a acção da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no país. “Promover a inserção de Cabo Verde no sistema científico global e fazer de Cabo Verde uma plataforma de conhecimento, de modo a fomentar a cultura da investigação científica e tecnológica como uma aposta para a inovação, incentivando a competição científica com base em regras transparentes para privilegiar a excelência na ciência”, como refere uma nota de imprensa sobre o lançamento dos prémios.