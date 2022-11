Fogo: Acidente de viação provoca dez feridos todos estáveis e sem perigo de vida

​Um acidente de viação ocorrido no início da tarde de hoje na estrada que liga Brandão a Vicente Dias, sul da cidade de São Filipe, provocou uma dezena de feridos, sendo três do sexo feminino e sete do sexo masculino.

Os feridos deram entrada no serviço de urgência do Hospital Regional São Francisco de Assis, por volta das 14h30, e, segundo o director clínico, Dionísio Semedo, os acidentados foram avaliados e “todos estão estáveis e sem perigo de vida no momento”. Segundo o director clínico um dos acidentados apresenta fractura de clavícula, e quer este como os demais feridos vão permanecer em observação no referido estabelecimento hospitalar. O acidente, segundo testemunhas que presenciaram o ocorrido, aconteceu quando uma viatura de caixa aberta que transportava passageiros tentou fazer a ultrapassagem a uma outra viatura que ia no mesmo sentido. As autoridades policiais foram chamadas ao local após a ocorrência do acidente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.