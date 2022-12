​TUI Academy Cabo Verde vai formar 350 jovens das ilhas do Sal e da Boa Vista

A Escola Hotelaria Turismo Cabo Verde (EHTCV) em parceria com a Tui Care Foundation lança esta segunda-feira, 12, a TUI Academy Cabo Verde, que tem por finalidade formar 350 jovens das ilhas do Sal e da Boa Vista.

Segundo uma nota da EHTCV, o projecto TUI Academy Cabo Verde visa proporcionar aos jovens, provenientes de famílias mais vulneráveis, sobretudo mulheres, acesso à formação certificada, visando a obtenção de oportunidade de inserção no mercado de trabalho, designadamente em hotelaria, restauração e turismo.

A TUI Academy Cabo Verde, de acordo com a mesma fonte, surge precisamente com o propósito de formar jovens com “knowledge” para o exigente mercado do turismo.

A primeira edição da formação teve início hoje, no Núcleo do Sal Mercado Municipal Santa Maria, e conta com 60 formandos, sendo 30 para a área de cozinha e 30 para a restauração, nível III.

Conforme o mesmo documento, 8º ano do ensino básico, é o nível de escolaridade mínimo exigido. A formação está dividida em duas partes, sendo três meses de aulas teóricas e cinco meses de aula prática numa unidade hoteleira da ilha do Sal.

De realçar que a EHTCV promove o desenvolvimento de competências para o exercício de actividades profissionais nas áreas da hotelaria, restauração e turismo.

“A formação é adaptada de acordo com a realidade prática da vida profissional no sector do turismo. São incutidos nos formandos, valores profissionais, para que desenvolvam também atitudes e comportamentos específicos”, lê-se na nota.

A mesma fonte indicou que a EHTCV tem acção conjunta com a TUI Care Foundation, que é uma fundação que apoia projectos que criam novas oportunidades, contribuem para comunidades prósperas em todo o mundo. “Igualmente apoia oportunidades de educação e formação para jovens, promove a protecção do ambiente natural e ajuda as comunidades locais a prosperarem de forma sustentável, visando beneficiar o sector turístico”.

Já a TUI Care Foundation trabalha globalmente e actua localmente. “Defende a sua grande aposta, em parcerias com organizações locais e internacionais a fim de criar um impacto significativo e duradouro. A principal empresa de turismo do mundo está sediada na Holanda e foi fundada pela TUI”.