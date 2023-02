Jorge Figueiredo vai deixar cargo de embaixador de Cabo Verde em Angola

O ex-autarca da ilha do Sal, Jorge Figueiredo, vai deixar em finais deste mês o cargo de embaixador de Cabo Verde em Angola, conforme decreto hoje publicado.

“É dada por finda, sob proposta do Governo, a comissão ordinária de serviço do Jorge Eduardo St´Aubyn de Figueiredo, do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Cabo Verde junto da República de Angola, com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2023”, lê-se no decreto presidencial publicado em Boletim Oficial.

Jorge Figueiredo foi nomeado embaixador de Cabo Verde em Angola em Maio de 2007, altura em que o ministro dos Negócios Estrangeiros era Luís Filipe Tavares.

O antigo presidente da câmara municipal do Sal, entre 2004 e 2016, foi substituir na altura o embaixador Francisco Veiga, e posteriormente passou a acumular a funções de embaixador na Namíbia e em Moçambique.