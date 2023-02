Bancadas para Carnaval em São Vicente sem preços diferentes para crianças e idosos – LIGOC-SV

A Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV) garantiu que não vai haver diferenciação para crianças e idosos dos preços dos bilhetes das bancadas, que devem ser vendidos neste final de semana.

A informação foi avançada pelos responsáveis na página oficial da liga, que garantem que os bilhetes vão estar à venda no sábado e domingo, 18 e 19, no Centro de Estágio do Mindelo, das 08h00 às 16h00, sem diferenciação de preço para idosos e crianças.

Falando ainda de preços, a mesma fonte discriminou valores diferentes para o desfile da Escola de Samba Tropical, que acontece na segunda-feira, 20, e para o desfile dos grupos oficiais em concurso, na terça-feira, 21. Para o primeiro caso, os bilhetes vão ser vendidos a 1.500 escudos, na Rua de Lisboa e 1.000, na Rua Machado. Já terça-feira, os lugares na Rua de Lisboa aumentam para 2.000 escudos e da Rua Machado para 1.500 escudos.

Ainda não há informações sobre a Praça Nova, outro dos lugares previstos para receber as bancadas.

Como outros detalhes complementares, a LIGOC-SV assegura que cada pessoa só poderá comprar um máximo de dois bilhetes, que não podem ser reservados.

Segundo a mesma fonte, cada pulseira, que terá a informação da bancada correspondente, diz respeito, exclusivamente, a um único assento. Por outro lado, ajuntou, não se aceita pagamento com cartão vinti4 ou visa e não há devoluções.

A LIGOC-SV esclarece ainda que as bancadas não dispõem de acesso para pessoas de mobilidade reduzida/cadeirantes, no entanto, haverá “zonas especiais” ao longo do percurso.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, também falou aos jornalistas sobre o preço, para muitos, “elevado” dos bilhetes de acesso às bancadas, o governante considerou que para se ter o nível de empenho e de profissionalismo que os grupos estão a tentar impor ao Carnaval é preciso que haja uma comparticipação.

“Não é possível ter o Carnaval com a qualidade que os mindelenses querem sem ter uma cobrança pela assistência e organização logística, pois alguém tem de pagar as contas e é fundamental que valorizemos os avanços que a LIGOC-SV está a ter na organização e na junção dos grupos”, admitiu Abraão Vicente.

Aliás, entende que nesta matéria da cobrança das bancadas está-se a fazer o melhor para se ter financiamento para o Carnaval, “é compreensível que haja expectativa popular”, mas que “não há almoços grátis”.

Os preços aventados para lugares nas bancadas, também foi abordado pela Inforpress com o presidente da Câmara de Comércio do Barlavento, Jorge Maurício, que criticou o facto de em Cabo Verde reclamar-se de tudo, quando no caso das bancadas o público está “somente a contribuir, porque a quantia paga quase que nem dá para pagar os custos da montagem”.

O desfile dos grupos oficias de São Vicente em concurso deve acontecer na terça-feira, 21, e pela primeira vez no período nocturno, com o começo marcado para as 18h30.

Para os prémios concorrem os grupos Flores do Mindelo, Estrelas do Mar, Cruzeiros do Norte e Monte Sossego, que seguem também essa ordem de desfile, e, segundo o presidente da LIGOC-SV, Marco Bento, já está garantida a transmissão televisiva directa através dos canais TCV e TVA.