São Vicente: IMar apresenta resultados finais do projecto de desenvolvimento de frota pesqueira do camarão soldado

​O Instituto do Mar (IMar) apresenta na segunda-feira, 06, no Mindelo, os resultados finais de um projecto de desenvolvimento de uma frota pesqueira do camarão soldado em Cabo Verde e realizado em duas fases.

Depois da apresentação em Junho de 2022 dos resultados preliminares, o IMar e os paceiros envovlvidos darão a conhecer na segunda-feira os resultados do projecto de desenvolvimento de uma frota pesqueira de camarão soldado (Plesionika edwardsii) em Cabo Verde, que teve uma primeira fase na iIlha de São Vicente (2021 – 2022) e uma segunda fase na ilha do Sal (2022 – 2023).

O programa é desenvolvido em parceria com a Associação dos Armadores de Pesca (APESC) e com a Fundação Parque Científico Tecnológico da Universidade de Las Palmas Gran Canaria, entre outros parceiros.

O estudo preliminar do projecto perspectivou a inclusão de 15 navios na pescaria no País, concluída a etapa de treino em três embarcações.

Aliás, o coordenador internacional do estudo, José António Gonzalez, considerou, na apresentação em Junho, no Mindelo, que o produto é abundante nas águas de Cabo Verde, tem características biológicas favoráveis para uma exploração sustentável e pode ser “a joia marinha” do arquipélago.

Da parte do Banco Mundial, que está a implementar este financiamento do GEF (Fundo Global do Ambiente) à Iniciativa de Pescas Costeiras – Challenge Fund, António Baptista destacou o camarão-soldado como produto “muito interessante” de um dos subcomponentes do envelope financeiro de Iniciativa de Pesca Costeira, com “todos os ingredientes” que convergem para “uma avenida” para o desenvolvimento de uma pescaria nova em Cabo Verde.

Sobre os resultados preliminares do projecto, António Baptista considerou que estes eram “bastante promissores” e que remetiam para uma oportunidade de investimento “bastante interessante” neste sector, pelo que o Banco Mundial já se encontrava em diálogo com outros parceiros para expandir o projecto para outras ilhas.

Informou que o Banco Mundial detém outros envelopes dentro do pacote financeiro da Iniciativa de Pesca Costeira, como o de conversão da frota, um trabalho de análise e proposta de desenho preliminar para o Pontão de Santa Maria, na ilha do Sal, e ainda uma terceira actividade, um modelo possível para um sistema de lota de pesca em Cabo Verde, para desenvolver essa cadeia de valor.

A apresentação acontece na sala de conferências do Centro Oceanográfico do Mindelo (OSCM – sigla em inglês), em Cova de Inglesa, São Vicente.