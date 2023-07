Ministro elogia aposta do Governo numa agricultura “moderna e cada vez mais adaptada às mudanças climáticas”

O ministro da Agricultura e Ambiente enalteceu hoje, em Santo Antão, a aposta do Governo numa agricultura “moderna e cada vez mais adaptada às mudanças climáticas” e que seja capaz de contribuir para a segurança alimentar.

Gilberto Silva, que falava no acto de lançamento do projecto Estratégias Ecológicas para uma Agricultura Resiliente (CIRAWA, sigla em inglês), disse que o Governo não pretende mudar a estrutura agrária existente em Cabo Verde, composta por pequenas unidades agrícolas familiares, com mais de 99 % das explorações de pequenas dimensão e familiares, mas está a apostar na mudança do tipo agricultura que se pratica em Cabo Verde.

“O Governo não pretende mudar esta estrutura, mas já está apostando na transição da agricultura tradicional e de subsistência para uma agricultura moderna e resiliente, cada vez mais adaptada às mudanças climática, que seja capaz de contribuir fortemente para a segurança alimentar no País e que seja atractivo para os jovens e mais competitivo”, notou o ministro.

Para se conseguir este desiderato, a “empreitada é muito grande”, disse Gilberto Silva, que destacou a aposta “na temática de governança de água”, que passa pela criação de um quadro jurídico e institucional que promove as melhores práticas em termos de mobilização e distribuição de água.

Outros desafios se colocam, quais sejam, nomeou, a aposta na dessalinização, no “aproveitamento ao máximo” das águas residuais e sua utilização segura na agricultura, na “aposta forte” nas energias renováveis e ainda numa aposta na micro-irrigação.

O ministro da Agricultura e Ambiente presidiu ao acto de lançamento do projecto CIRAWA informando que os objectivos e os resultados esperados se enquadram “perfeitamente” nas estratégias do Governo de reforçar a resiliência dos sistemas agro-alimentares e sua adaptação aos impactos das múltiplas crises.

O projecto, financiado pela União Europeia ao abrigo do programa Horizon Europe, e promovido pela Associação para a Defesa do Património de Mértola (ADPM), em Portugal, pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por esta organização não-governamental portuguesa através do projeto Sistemas Agroflorestais de Santo Antão, concluido em Dezembro de 2022.

O projeto CIRAWA visa ainda aumentar a resiliência climática, a produtividade agrícola a nível local e comunitário, garantindo a viabilidade de pequenas explorações agrícolas e, ao mesmo tempo, proteger o ambiente na África Ocidental, através de soluções agroecológicas.