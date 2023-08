Ministério da Agricultura e Ambiente inicia campanha de tratamento da praga do Gafanhoto

O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) informa que tem em curso, no terreno, a campanha de tratamento dos primeiros focos de gafanhoto, no âmbito da campanha fitossanitária 2023-2024. Informação divulgada esta segunda-feira, 28, pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, na sua página na rede social, Facebook.

Segundo a mesma fonte, no sábado, 26, os técnicos da Delegação do MAA de São Domingos estiveram no terreno, especificamente no concelho da Ribeira Grande de Santiago, nas localidades de João Varela, Fontes Almeida, Achada Mitra e arredores para o tratamento contra os gafanhotos.

O MAA frisou que actualmente a situação fitossanitária é relativamente calma apesar de eclosões significativas de gafanhotos nos concelhos de São Domingos (Achada Mitra e arredores) e Ribeira Grande de Santiago (João Varela, Salineiro, Loura e arredores) e persistência de focos, já em estado adulto, em Santa Catarina (Achada Grande).

“Com a germinação do milho nas ilhas do Sul (Santiago, Fogo e Brava) e em algumas zonas altas de São Nicolau e Santo Antão, os primeiros ataques, ainda ligeiros, da lagarta-do-cartucho do milho já foram observados em várias localidades das ilhas de Santiago, Fogo, Brava e São Nicolau”, aponta.

O MAA avisa que na ilha de Santiago, mais concretamente no concelho de Santa Catarina, continuam em curso os tratamentos contra gafanhotos, agora no estado adulto, na localidade de Achada Grande.

“Nos concelhos da Ribeira Grande, nas localidades de João Varela, Salineiro, Loura e arredores e São Domingos, nas localidades de Achada Mitra e arredores, estão em curso campanhas de tratamento contra larvas dos primeiros estados larvares”, indica.

A mesma fonte frisou que na ilha da Brava, as eclosões foram observadas nas localidades de Fajã de Água e Palhal e já foram tratadas com recurso a isco envenenado e NOVACRID.

Conforme o MAA, nos outros concelhos/ilhas não foram observadas eclosões e a prospecção está em curso.