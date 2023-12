Coordenadora das NU diz que VBG “não pode ser naturalizada” e que homens e mulheres devem lutar juntos

A coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas (NU) declarou hoje que a Violência Baseada no Género (VBG) “não pode ser naturalizada” e que é preciso um combate de todos, homens e mulheres, conta a violência.

Patrícia de Souza falava no final de uma marcha cívica promovida pela Presidência da República com o apoio das Nações Unidas em Cabo Verde e demais parceiros, no âmbito dos “16 dias de activismo pela eliminação da violência contra mulheres e meninas”.

No balanço desses 16 dias dedicados pelas Nações Unidas à consciencialização e à mobilização da sociedade para a importância da erradicação da VBG, de 25 de Novembro e 10 de Dezembro, a coordenadora fez uma avalização “positiva”, tendo em conta o engajamento “muito forte” de instituições e sociedade civil.

“Foram 16 dias muito activos, eu acho que foi um momento da sociedade cabo-verdiana como um todo a falar alto e em bom som, nós somos contra a violência contra mulheres e meninas. VBG não pode ser naturalidade, precisamos de estar todos juntos e juntas, homens e mulheres, contra a violência”, reforçou a coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas.

Sobre a marcha, Patrícia de Souza disse que foi “um momento único” poder marchar com a população da Cidade da Praia e com os parceiros, sobre a liderança da primeira-dama, para realmente marcar o fim dos 16 dias de activismo, no dia 10 de Dezembro, data em que se assinala o Dia dos Direitos Humanos.

“Então foi muito interessante, ao longo do percurso da marcha poder dialogar com as pessoas e ver esse engajamento, homens e mulheres, jovens, crianças, todos marchando por uma causa que é o fim da violência contra mulheres e medidas aqui em Cabo Verde”, sublinhou.

Lembrou que este ano se assinala a 10 de Dezembro os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo se manifestado feliz por ver esse movimento popular em torno da Carta das Nações Unidas, que diz ser muito pertinente para este tempo e necessária na vida das pessoas.

Isto porque, justificou, falar dos direitos humanos é assegurar uma vida plena e a essência de cada ser humano, que é o direito de todas as pessoas nascerem livres e iguais em dignidade e direitos.

“E estamos aqui para ressaltar a importância dos direitos humanos para nossas vidas em Cabo Verde e em todos os lugares do mundo” explicou, salientando a “participação fantástica” de várias gerações no evento, informando e mostrando que “não há desculpas para a prática da violência”.