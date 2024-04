265 Talks - Creative Festival 2024: Assomada recebe primeiro evento de Talks de Santiago Norte

A cidade de Assomada recebe nos dias 20 e 21 de Abril o primeiro "Talk Event"de Santiago Norte. O 265 Talks - Creative Festival 2024 consiste em miniconferências apresentadas por jovens sobre uma ampla variedade de temas, desde ciência, tecnologia e cultura até empreendedorismo, moda e educação.

Segundo um comunicado da organização, o "265 Talks" é um evento de produção independente, sem fins lucrativos e sem vínculos partidários, religiosos ou ideológicos.

“Nasceu da necessidade de criar espaços alternativos para a troca de ideias, partilha de conhecimento e diálogo entre os jovens. Além disso, visa fomentar debates, desenvolver o senso crítico, despertar o espírito de liderança e aprimorar o public speaking skills dos jovens”, lê-se.

Inspirado por eventos como a TEDx Praia e a Ignite Talks, o "265 Talks" possui um formato próprio.

Cada edição apresenta oito palestrantes, com cada apresentação limitada a 7 minutos e 15 slides.

Após cada palestra, a plateia tem a oportunidade de fazer duas perguntas. O evento também inclui outros segmentos como o Music Experience (7 minutos), Spoken Words (7 minutos), Q&A - Perguntas & Respostas (15 a 20 minutos) e DJ Time.

“O "265 Creative Festival" é uma iniciativa jovem, independente e apartidária, organizada por jovens locais apaixonados por Santa Catarina, que buscam promover, dinamizar e valorizar a produção criativa nacional. O evento pretende posicionar Cabo Verde e Assomada como um itinerário criativo obrigatório na rota mundial das indústrias criativas e do turismo criativo”, consta.

O festival acontecerá em seis palcos diferentes, cada um focado numa área específica:

Palco Birianda: Artes Plásticas & Fotografia

Palco Nhanha Bongolon: Literatura

Palco Sukupira: Moda

Palco Orlando Pantera: Música

Palco Oli Udi: Teatro & Cinema

Palco The Sound of the Future: Música Electrónica