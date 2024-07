Trabalhadores da Câmara Municipal da Praia avançam com greve de dois dias

​Os funcionários da Câmara Municipal da Praia (CMP) avançam esta segunda-feira, 08, para uma greve de dois dias, para reivindicarem um conjunto de situações, nomeadamente, a não implementação do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR).

Em declarações à Inforpress, o presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Afins (Siacsa), Gilberto Lima confirmou que vão avançar com a anunciada greve, tendo em conta que não houve entendimento nas negociações com a Câmara Municipal da Praia.

A greve inclui, segundo o sindicato, pessoal da área do saneamento, cemitério, guardas, logística, aterro sanitário, Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia (Sepamp), fiscais e pessoal do espaço verde, em reivindicação a um conjunto de situações que vem prejudicando esses funcionários.

“Nos encontros dizem sempre vamos fazer, estamos a analisar e não chegamos a um entendimento”, avançou, lembrando que a greve é motivada por um conjunto de descontentamento desse pessoal, nomeadamente, a situação da não implementação do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR).

Gilberto Lima recordou que esses trabalhadores, afectos a autarquia praiense, estarão também a reivindicar “descontos ilegais” no salário, que a câmara municipal tem alegado tratar-se de uma situação que herdaram, além de baixo salário, situação da não progressão na carreira profissional, actualização salarial de 2024, situação de meios de protecção, de entre outras.

A greve acontece nos dias 08 e 09, a partir das 08:00 em frente a praça Alexandre Albuquerque e, na sequência, o SIACSA vai proferir uma conferência de imprensa às 09:30, no mesmo local.