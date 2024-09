Portugal: UECL lança campanha de apoio financeiro para estudantes cabo-verdianos

A União dos Estudantes Cabo-verdianos de Lisboa (UECL) lançou uma campanha de apoio financeiro para alunos cabo-verdianos a frequentar o ensino superior em Portugal, muitos dos quais enfrentam dificuldades económicas que ameaçam a continuidade dos seus estudos.

A Bolsa Social UECL, iniciativa que integra esta campanha, quer arrecadar fundos para proporcionar bolsas de estudo a alunos em situação de vulnerabilidade financeira, através da campanha que decorre na plataforma GoFundMe, pretende angariar 15.000 euros (cerca de 1,6 milhões de escudos).

De acordo com a associação, a iniciativa quer contar com o apoio da comunidade cabo-verdiana na diáspora e de parceiros institucionais, com o objectivo de garantir que os estudantes não precisem interromper sua formação académica por falta de recursos, permitindo-lhes concluir os seus cursos e alcançar o pleno potencial académico e profissional.

A UECL destacou que a totalidade dos fundos arrecadados será utilizada de forma transparente para apoiar os estudantes mais necessitados, apelando à comunidade e ao público em geral para contribuir e garantir o apoio ao maior número possível de estudantes.

“A sua doação será usada diretamente para fornecer bolsas de estudo a estudantes em situação de vulnerabilidade. A cada contribuição, está a transformar vidas e a garantir que os estudantes cabo-verdianos possam concluir os seus estudos e construir um futuro mais promissor”, garantiu a UECL.

A União de Estudantes Cabo-verdianos de Lisboa foi criada em 1997 e formalizada a 22 de Outubro de 1998.