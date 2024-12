​Associação Comunitária Donu Nha Distinu inaugura Estúdio Comunitário

A Associação Comunitária Donu Nha Distinu, com sede no bairro de Castelão, na cidade da Praia inaugura este domingo, 15, o Estúdio Comunitário com financiamento do Fundo de Pequenos Projectos da Embaixada de Portugal em Cabo Verde.

Segundo uma nota da associação, esta inauguração este estúdio está inserida no projecto ́"Nha Zona Siguru I Inkluzivu", ́que visa proporcionar mais oportunidades aos jovens das comunidades dos bairros de Castelão e do Coqueiro e desta forma afastá-los de situações de risco. O estúdio contou com o financiamento de 349.982 escudos por parte do Fundo de Apoio aos Pequenos Projectos da Embaixada de Portugal em Cabo Verde. O acto de inauguração contará com a presença da Cooperação Portuguesa e demais entidades parceiras da associação. A Associação Comunitária Donu Nha Distinu, é uma ONG que desde 2020 vem actuando nos bairros de Castelão e Coqueiro e que tem como objectivo promover mudança de vida dos jovens desses bairros, através da sua capacitação e formação profissional e posterior inserção no mercado de trabalho.

