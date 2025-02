​Resort na Europa promove recrutamento em Cabo Verde para oportunidades de trabalho em Portugal

O Pine Cliffs Resort, um dos mais prestigiados resorts de luxo da Europa, localizado no sul de Portugal, em Albufeira, está a promover uma iniciativa de recrutamento em Cabo Verde.

O objetivo é contratar cozinheiros, empregados de mesa e recepcionistas para trabalhar na temporada de Abril a Outubro, em Portugal, com possibilidade de integração permanente.

De acordo com o Pine Cliffs Resort, para se candidatar, os interessados devem ter formação na área hoteleira e, idealmente, domínio do português e do inglês. O processo de selecção inclui envio de currículo, triagem e entrevistas com os chefes de departamento.

Os profissionais seleccionados terão acesso a refeições durante o horário de trabalho, plano de formação, kit de boas-vindas e alojamento a um custo simbólico.

O processo de encontro e possível recrutamento decorrerá nos dias 18 e 19 de Fevereiro, das 09h30 às 18h30, no Hotel Pestana Trópico, na Cidade da Praia, sob o lema "Dia Aberto – de Cabo Verde para Portugal".