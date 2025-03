Cabo Verde passa a contar com uma nova companhia seguradora “Aliança Seguros”

​Cabo Verde passa a contar com uma nova seguradora, a “Aliança Seguros”, inaugurada esta sexta-feira, pelo primeiro-ministro e projectada para começar a operar no mercado já na próxima segunda-feira, 31, “com preços mais competitivos”.

Definida pelo seu presidente do Comité Executivo, Adérito Tavares, como uma nova seguradora, mais digital e vocacionada para “revolucionar o mercado de seguros em Cabo Verde”, a Aliança Seguros é uma empresa de capital totalmente cabo-verdiana, segundo o seu líder.

Adérito Tavares disse que esta seguradora veio com a missão de proteger e construir alianças duradouras com os clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, através de soluções de seguros inovadoras e de alta qualidade e que trouxe soluções verdadeiramente flexíveis e adaptadas às necessidades dos clientes em condições competitivas.

“Aliança Seguros é uma companhia que nasceu de um conjunto de promotores que viveram na pele as dificuldades de acesso ao seguro no país. Todos sabem que não tem sido fácil o acesso a seguros, nomeadamente, na questão da burocracia, na demora no pagamento das indemnizações e dificuldades no andamento dos processos”, referiu Tavares.

A Aliança nasce para se diferenciar das restantes companhias em termos de burocracia, sintetizou, ressalvando que a companhia que dirige vai ter inovação a nível de seguros automóveis, por ser a primeira seguradora a apostar no produto automóvel em planos (Aliança Segura, Aliança Tranquila e Aliança VIP), ”com prémios mais rentáveis para os clientes”.

A nova seguradora começa a laborar com 23 empregados, e de acordo com o seu mentor, aposta numa dimensão optimizada, face ao número ideal de colaboradores, constituída por uma equipa considerada experiente com capacidade de praticar melhores preços que os concorrentes.

Ao presidir a cerimónia da inauguração da sede, sito no Meio de Achada de Santo António, e do descerramento da placa alusiva ao acontecimento, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, enalteceu este “bom investimento de promotores cabo-verdianos num sector extremamente exigente, onde as regras são muito apertadas”.

O chefe do Governo destacou a ambição e o empreendimento por detrás disto, com vista à criação de uma oferta de serviços com suporte digital, “inovador para o negócio deste tipo” e que proporciona mais emprego e mais contribuição ao desenvolvimento económico do país.

Correia e Silva referiu esta iniciativa como aposta do sector privado cabo-verdiano em investimento de referência na área seguradora e actividade bancária e que vai ao encontro da política do Executivo no sector digital e financeiro, com mais ambição, face às condições que o país fornece como a estabilidade macroeconómica e a credibilidade externa.