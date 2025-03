Cinco escalas e centenas de turistas movimentaram a ilha de Santo Antão em Março

​O navio de cruzeiro Europa está atracado neste domingo no porto do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, que ao longo do mês de Março recebeu cinco escalas e centenas de turistas.

Conforme constatou a Inforpress, ao longo do mês de Março, Santo Antão recebeu os navios Corinthian, Harmony G, Norwegian Star e Europa, com turistas de várias nacionalidades que realizaram tours pelos diversos pontos desta ilha. Apesar das dimensões reduzidas do porto, o turismo de cruzeiros está em alta em Santo Antão, cujo porto tem registado nestes três meses de 2025 inúmeras escalas. O porto do Porto Novo tem sido um dos portos nacionais que mais escalas de navios de cruzeiros recebem navios de cruzeiros ao longo da temporada de cruzeiros, que arrancou em Outubro e termina em Maio. Na temporada 2023 – 2024, Porto Novo recebeu 22 escalas e 1.680 passageiros, tendo sido o quarto porto mais visitado durante a temporada de cruzeiros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.