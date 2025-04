Ribeira Grande: Associação insiste na construção de um teleférico em Corvo para escoar produtos

​A Associação dos Agricultores de Corvo e Formiguinhas (Agricof) reforçou hoje o engajamento na construção de um teleférico na localidade de Corvo, na Ribeira Grande (Santo Antão), para ajudar no escoamento de produtos agrícolas.

O presidente Agricof, Rui Graça já tinha apresentado a construção de um teleférico da zona de selada de Corvo até o caminho de Fontainhas como uma alternativa para ajudar a comunidade no escoamento de produtos agrícolas.

Hoje, no encerramento das actividades do projecto boas práticas agrícolas, disse à Inforpress que com o aumento da produção agrícola graças ao investimento feito na rede gota-a-gota torna-se mais necessário o teleférico.

Segundo a mesma fonte, com a construção de um teleférico o escoamento dos produtos vai ser feito de forma rápida, a menor custo, sem correr o risco da danificação dos produtos.

Conforme avançou, ainda não existem estudos para a construção do teleférico, mas já existe uma equipa de potenciais colaboradores que são engenheiros mecânicos e eletrónicos que podem ajudar a desenvolver a ideia e ajudar.

Segundo o presidente da Agricof, a alternativa de transporte de cargas através de burros e homens não é mais viável, visto que não existem pessoas para fazer o trabalho e existe a falta de um arrastador de bote em condições para servir a comunidade.

Os agricultores de Corvo e Formiguinhas estão a aumentar a produção agrícola, graças ao financiamento do programa GEF-SGP em boas práticas agrícolas.

A zona de Corvo fica situada num vale com vocação agrícola que tem muita água a desaguar no mar, faz parte do circuito turístico na zona fronteira da Aldeia Turística de Fontainhas mas, Corvo não tem estrada de acesso para transportar mercadorias a localidade e fazer escoar os produtos agrícolas.