Fogo: Criada Associação Honorato Gomes para apoio social e comunitário

​A Associação Honorato Gomes, pessoa colectiva sem fins lucrativos que visa prestar apoio social e económico a seus associados e à comunidade da ilha do Fogo, foi constituída com sua publicação no Boletim Oficial.

A nova associação, com sede na cidade de São Filipe, teve o seu extracto de constituição publicado no Boletim Oficial n.º 70, II Série, de terça-feira, 15 de Abril. A associação terá como principais finalidades o apoio social — incluindo subsídios por falecimento, assistência médica e medicamentosa —, a confraternização entre associados e a avaliação em operações de crédito para desenvolvimento de negócios dos membros. A cooperação com outras associações, nacionais e internacionais, o apoio à educação e às famílias em situação de vulnerabilidade, bem como parcerias com entidades públicas e privadas, são outras finalidades previstas. A associação será representada pelo presidente da direcção, que actuará em seu nome perante instituições e em processos judiciais. Está registada sob o NIF 500005940 e funcionará por tempo indeterminado. A criação da Associação Honorato Gomes surge como uma iniciativa para “fortalecer” a rede de apoio social na ilha, promovendo não apenas assistência material, mas também fomentando a união entre os associados e o desenvolvimento económico local. "Esta associação nasce da necessidade de criar mecanismos sustentáveis de apoio mútuo, especialmente em situações de dificuldade financeira ou de saúde", afirmou o presidente da direcção da associação, Yolando de Pina Gomes. A mesma fonte acrescentou que será realizado um encontro com os demais membros da associação para agendar uma data para o seu lançamento oficial. Com a publicação no Boletim Oficial, a Associação Honorato Gomes está formalmente constituída e deverá, nos próximos meses, divulgar o seu regulamento interno. Honorato Gomes foi um dos membros fundadores da instituição de microcrédito “Soldifogo Coop” e, entre 2018 e 2024, desempenhou funções no conselho de administração. Foi também colaborador da “Soldifogo Coop” e, desde 2003, contribuiu para a afirmação da instituição de microfinanças na ilha do Fogo. Antes disso, foi funcionário do Ministério da Agricultura e, durante a Primeira República (1975-1991), quadro do PAICV. Honorato Gomes faleceu a 28 de Maio de 2024, e a criação da associação é uma forma de reconhecer o trabalho realizado em prol da sociedade e de perpetuar o seu legado.

