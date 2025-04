Maio: Embarcação de pesca continua encalhada após tentativas falhadas de reboque

A embarcação de pesca semi-industrial “Pai Santo”, proveniente da ilha de Santiago, continua encalhada na baía da Praia de Santana, em Morrinho, na ilha do Maio, apesar das tentativas de reboque realizadas hoje.

Os trabalhos de desencalhe, segundo uma fonte contactada pela Inforpress, iniciaram-se na manhã de hoje, com três tentativas de reboque, mas todas sem sucesso. Durante o processo, um dos cabos utilizados acabou por partir, dificultando ainda mais a operação.

As autoridades continuam no terreno, dando seguimento aos trabalhos durante a tarde, com o objectivo de retirar a embarcação da zona de encalhe.

Os 19 tripulantes que se encontravam a bordo continuam a ser acompanhados pela Proteção Civil e optaram por pernoitar em tendas e colchões disponibilizados pelas autoridades locais, mantendo-se em boas condições de saúde.

Recorde-se que o encalhe da embarcação “Pai Santo” ocorreu na madrugada de terça-feira, 22, por volta das 05:00, enquanto se encontrava em actividade de pesca ao largo da costa da ilha do Maio.