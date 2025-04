Garantia lança IV Edição do Prémio Garantia Comunidade

A companhia de seguros Garantia lançou na segunda-feira, 28, a IV Edição do Prémio Garantia Comunidade, sob o lema “Compromisso Contínuo Com a Comunidade, Para Que a Vida Não Pare”. A iniciativa reafirma o empenho da seguradora em promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde.

Com um montante total de quatro mil contos, o prémio será atribuído a instituições e associações de cariz social, sem fins lucrativos, que desenvolvam projectos nas áreas da inclusão de pessoas com deficiência e da prevenção em saúde, com especial enfoque na infância.

As candidaturas decorrem de 30 de Abril a 31 de Julho de 2025, e podem concorrer todas as organizações que preencham os seguintes critérios: actuação em território nacional, constituição legal e registo em Cabo Verde, sede ou estabelecimento estável no país, e projectos com início previsto dentro do horizonte temporal definido pelo prémio.

Segundo a Garantia, esta iniciativa integra-se no seu ADN humanista, que valoriza o impacto social e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao longo das edições anteriores, o Prémio Garantia Comunidade tem financiado projectos que promovem mudanças concretas e duradouras em comunidades vulneráveis.

Com esta quarta edição, a Garantia renova o seu compromisso de contribuir ativamente para o bem-estar coletivo, reforçando a sua posição como empresa socialmente responsável em Cabo Verde.