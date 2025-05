​Autarquia do Sal e IMP formam 35 novos nadadores-salvadores para reforçar segurança balnear

A Câmara Municipal do Sal e o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), numa parceria estratégica para reforçar a segurança balnear na ilha, promoveram um curso intensivo de salvamento aquático, que resultou na qualificação de 35 novos nadadores-salvadores.

A formação, integrada no projecto “Mais Resiliência”, foi orientada pelo técnico em segurança e salvamento aquático, Jandir Leite, e contou com a participação activa de 35 formandos, com o objectivo de proteger tanto os residentes como os turistas que frequentam as praias locais.

Os candidatos foram submetidos a um rigoroso processo de selecção antes de iniciarem um programa abrangente, que conciliou conteúdos teóricos e práticos.

As sessões incluíram métodos expositivos, demonstrações essenciais e actividades práticas em meio aquático, garantindo o cumprimento integral dos exigentes requisitos curriculares da área.

O vereador da Protecção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal do Sal, Hedércio Gomes, manifestou grande satisfação com a conclusão da formação, salientando que “este investimento na qualificação de nadadores-salvadores é essencial para elevar os níveis de segurança nas nossas zonas balneares”.

“Com mais profissionais devidamente preparados, conseguimos garantir uma protecção significativamente maior, tanto para os nossos munícipes como para os inúmeros turistas que visitam a nossa bela ilha”, acrescentou.

A Ilha do Sal, conhecida pela sua beleza natural e clima acolhedor, atrai anualmente cerca de meio milhão de visitantes, o que torna a segurança nas praias uma prioridade incontornável para a economia local e para o bem-estar dos turistas.

Segundo a mesma fonte, esta iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal e o IMP reflete um compromisso contínuo com a segurança e a resiliência da comunidade salense.

Os novos nadadores-salvadores estão agora preparados para desempenhar um papel crucial na prevenção de acidentes e na resposta a situações de emergência ao longo da costa da ilha.