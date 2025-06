Governo condecora Dom Paulino Évora a título póstumo com Medalha de Mérito Altruísta

O Governo vai distinguir hoje, dia 25, na Cidade da Praia, Dom Paulino Livramento Évora, Bispo Emérito da Diocese de Santiago, a título póstumo, com a Medalha de Mérito Altruísta de 1.º Grau.

A cerimónia será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Dom Paulino Évora, falecido a 16 de Junho de 2019, foi o primeiro bispo cabo-verdiano nomeado após a independência do país.

A atribuição da Medalha de Mérito Altruísta de 1.º Grau constitui, segundo o Executivo, um acto de justiça e reconhecimento, por parte do Estado cabo-verdiano, a uma personalidade ímpar da história nacional.

Trata-se de um tributo ao legado espiritual, ético e cívico de Dom Paulino Évora, cuja acção “continua a inspirar gerações”.

Natural da cidade da Praia, onde nasceu a 22 de Junho de 1931, Dom Paulino Évora foi ordenado sacerdote a 16 de Dezembro de 1962.

A 21 de Abril de 1975, foi nomeado bispo da Diocese de Santiago, tendo sido consagrado a 01 de Junho do mesmo ano.

Liderou a Igreja Católica em Cabo Verde durante 34 anos, até apresentar a renúncia ao cargo, a 22 de Julho de 2009, por motivos de idade.

Durante o seu episcopado, destacou-se pela firmeza pastoral e pela proximidade às comunidades.

Apostou na formação do clero, na evangelização, na catequese e na promoção de uma Igreja comprometida com os jovens, as famílias e os mais vulneráveis.

A cerimónia de homenagem está marcada para as 16h00 na sala de Conferências do Palácio do Governo.