​PJ detém cinco indivíduos por tráfico de drogas de alto risco e de armas na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, cinco indivíduos, três homens e duas mulheres, todos suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco e de armas, no bairro do Paiol, na cidade da Praia.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), as detenções foram efectuadas pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), na tarde de sexta-feira, 18 de Julho, no âmbito de uma operação policial.

A operação decorreu do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo 2.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, resultando na apreensão de drogas, armas e diversos elementos com relevância probatória.

Entre os produtos apreendidos encontram-se cocaína, acondicionada em pequenos saquetes de plástico e distribuída em doses individuais prontas para venda, bem como canábis e seus derivados (haxixe). Foram ainda apreendidas três balanças de precisão e equipamentos utilizados na preparação e acondicionamento dos estupefacientes.

Durante a operação, a PJ apreendeu igualmente duas pistolas artesanais do tipo “boca bedjo”, várias armas brancas e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Cinco indivíduos foram detidos, indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco e de detenção de armas. Segundo a PJ, dois dos detidos — ambos do sexo masculino — têm antecedentes criminais, incluindo condenações por crimes da mesma natureza.

Os detidos, com idades entre os 26 e os 42 anos, foram presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para um dos arguidos, tendo os restantes quatro ficado sujeitos a interdição de saída do país e a apresentações periódicas nas instalações da PJ.

Por fim, o comunicado da PJ sublinha que os arguidos aguardarão os ulteriores trâmites processuais sob estas medidas de coacção, enquanto as investigações prosseguem.