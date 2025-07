PM inaugura hoje maternidade do Hospital Baptista de Sousa

O primeiro-ministro inaugura hoje a maternidade e serviço de pediatria do Hospital Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente, um investimento de 11 milhões de euros financiado integralmente pela Cooperação Chinesa, informou o Governo.

A nova unidade hospitalar “representa um marco no reforço do Sistema Nacional de Saúde, com impacto direto na saúde materno-infantil da região norte do País”, acrescentou, em comunicado.

A infraestrutura vai ser inaugurada por Ulisses Correia e Silva ao lado do recém-chegado embaixador da China em Cabo Verde, Zhang Yang.

O edifício conta com salas modernas para cirurgias e partos, num edifício com 5.550 metros quadrados distribuídos por quatro pisos e uma cave.

A unidade terá capacidade para 125 camas e 10 serviços, incluindo urgências de maternidade e pediatria, bem como cuidados intensivos.

Os rácios de mortalidade materna diminuíram em Cabo Verde, desde 1990, com uma média de 54 por 100.000 nados-vivos entre 2015 e 2020, um rácio muito inferior ao da região africana, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A organização explica a tendência, em parte, com o acesso universal a consultas pré-natais (98%) e a partos institucionais por pessoal qualificado (97%).

As taxas de mortalidade infantil, até um ano (11,6/1.000 nados vivos), e em crianças com menos de cinco anos (13/1.000 nados-vivos) são igualmente baixas comparativamente à média africana.