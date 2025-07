Chã das Caldeiras: Governo DNICE demarca-se de denúncias sobre guarda não remunerado

A Direcção Nacional da Indústria, Comércio e Energia (DNICE) esclareceu, esta quarta-feira, que não teve qualquer responsabilidade na gestão do Parque Fotovoltaico de Chã das Caldeiras até Julho de 2024, reagindo às denúncias de um guarda que alega ter trabalhado durante quatro anos sem remuneração.

Segundo nota, esta posição surge na sequência de uma notícia divulgada por órgãos de comunicação social, em que o cidadão afirma ter exercido funções no local, sem qualquer vínculo formal ou pagamento.

“Até Julho de 2024, altura em que passou a ter uma intervenção directa no processo, a DNICE não teve qualquer envolvimento na gestão do projecto, nem foi informada sobre qualquer tipo de relação contratual com o cidadão em causa”, esclarece a instituição.

De acordo com a DNICE, o projecto em causa foi concebido e executado por uma organização local, com financiamento do Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREEE). À época, a intervenção da Direcção limitou-se à emissão de uma carta de conforto, para efeitos de candidatura à subvenção.

Actualmente, a Direcção diz estar em diálogo com o trabalhador, avaliando uma possível solução no quadro do modelo de gestão que será adoptado para a fase operacional da infra-estrutura.