Cabo Verde vai receber Fórum dos Correios da África

O presidente dos Correios de Cabo Verde disse esta sexta-feira, no Mindelo, que o País vai receber, em 2026, o Fórum dos Correios da África para discutir estratégias e a visão para o sector no horizonte 2030.

Isidoro Gomes falava no acto de inauguração da loja remodelada dos Correios, na Rua Cristiano de Sena Barcelos, no Mindelo, um investimento que custou mais de 35 mil contos e que, segundo o mesmo, representa “o processo transformacional da empresa”.

Segundo Isidoro Gomes, cada vez mais, os Correios é uma empresa multisserviços que, paulatinamente, a nível mundial, tem que migrar a sua filosofia para outros níveis de negócios.

Ou seja, clarificou, se os Correios de Cabo Verde (CCV), outrora, foram capazes de criar “monstros económicos empresariais” a começar com a Caixa Económica, que hoje é um dos maiores bancos do País, e a Cabo Verde Telecom, que actualmente é uma das maiores operadoras de telecomunicações nacionais, cabe aos gestores desta geração, inventar, criar, com base naquilo que são as tendências para este sector.

“Entendemos que chegou a hora de criarmos e apostarmos na logística em transição, que é uma logística virada em grandes cabos. Daí que surgiu uma das novas marcas de Cabo Verde, o Transit, que é uma área de negócio que cuida, dentro dos Correios, para os serviços de transitários”, afirmou.

A este propósito informou que os Correios já operam na Europa e na Ásia com o Transit e, ainda este ano, tem perspectivas de chegar aos Estados Unidos da América para, em parceria com a empresa Atlantic Shipping, começar a servir ainda melhor a comunidade e o País através de transportes, principalmente, de pequenas encomendas.

Conforme Isidoro Gomes daqui a três anos, os CCV pretendem investir 100 por cento (%), não só, para fazer transporte intermédio de cargas postais, mas também de cargas não postais.

O presidente vincou que entre os 39 países considerados Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), os Correios de Cabo Verde ocupam o top três, estando apenas atrás das Maurícias e de Singapura.

A mesma fonte destacou ainda que, pela primeira vez, os Correios de Cabo Verde fazem parte do território da União Postal Universal, que é a agência especializada das Nações Unidas para o sector dos correios.

“Partilhamos um território com 194 países. Os Correios de Cabo Verde querem um assento num dos três órgãos principais da União Postal Universal. No Congresso de Dubai, no mês de Setembro, já apresentámos a nossa candidatura a um dos membros do Conselho de Operações Postais. Tudo indica que vamos lá chegar”, projectou.

Segundo Isidoro Gomes, os Correios de Cabo Verde também já garantiram a sua visibilidade a nível dos SIDS e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).