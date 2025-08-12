Tarrafal de São Nicolau afectado com chuvas intensas regista prejuízos materiais

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau informou hoje à população que, na madrugada desta segunda-feira, 11 de Agosto, a cidade foi severamente afectada por chuvas intensas, resultando em inundações e enxurradas que atingiram várias artérias urbanas. Ficam canceladas as actividades alusivas ao Dia do Município, em respeito a São Vicente.

Em nota, esta câmara referiu que as localidades de Praia Branca, Ribeira Prata, Fragata e Hortelã enfrentam dificuldades significativas de acesso e mobilidade, além de registarem prejuízos materiais e perdas de animais. Registam-se ainda constrangimentos no acesso à Central Eléctrica de Cacimba.

Informaram que já estiveram no terreno, visitando as zonas mais afectadas e, neste momento, a equipa técnica está a elaborar um relatório detalhado da situação no Concelho, documento que será prontamente enviado ao Governo, com quem está a trabalhar para a definição de apoio às populações.

Como medida imediata, iniciaram os trabalhos de desobstrução das vias, com o objectivo de restabelecer, com urgência, as condições mínimas de mobilidade e segurança.

“Perante esta situação, apelamos à população que mantenha a serenidade e se mantenha vigilante. A união, a responsabilidade e a cooperação de todos são fundamentais para superarmos mais este desafio”, enfatizou.

A autarquia aproveitou para manifestar profunda solidariedade para com a ilha de São Vicente e garantiu que decidiram apoios concretos para ajudar as comunidades afectadas naquela ilha. Mas também que, em sinal de respeito e solidariedade, foi decidido o cancelamento de todas as actividades alusivas ao Dia do Município que estavam programadas.