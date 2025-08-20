​Barceló Hotel Group solidariza com São Vicente após tempestade do dia 11 de Agosto

Numa nota enviada, o Barceló Hotel Group sublinha que todos os hotéis do grupo em Cabo Verde estão envolvidos nesta acção conjunta de recolha e envio de materiais essenciais solicitados pela Cruz Vermelha, reforçando o compromisso do grupo com as comunidades locais e a sua integração no tecido social do país.
“Em particular, a unidade Barceló Praia Cape Verde, localizada na cidade da Praia, realizou uma doação de 40 kg de materiais de limpeza e higiene, que será enviada para São Vicente nos próximos dias, em articulação com a Cruz Vermelha”, revela.
Além disso, a mesma fonte informa que o hotel também foi estabelecido como ponto oficial de recolha para todos os particulares que desejem contribuir com doações de bens.
“O Barceló Hotel Group é parte de Cabo Verde e queremos estar próximos das suas pessoas, não apenas nos bons momentos, mas também quando mais precisam”, destaca.
Durante o acto de entrega dos materiais à Cruz Vermelha, o director-geral do Barceló Praia Cape Verde, Javier Senís afirmou que esta acção representa um gesto de solidariedade e compromisso colectivo entre a sua equipa e a sociedade cabo-verdiana.
Além disso, avançou que toda a equipa do hotel está a participar activamente nesta campanha, oferecendo apoio logístico e contribuindo com donativos individuais.
“Esta acção integra a política de Responsabilidade Social Corporativa do Barceló Hotel Group, que visa contribuir de forma positiva e responsável para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente”, aponta.