​Barceló Hotel Group solidariza com São Vicente após tempestade do dia 11 de Agosto

O Barceló Hotel Group anunciou nesta terça-feira, 19, que já activou uma iniciativa solidária em coordenação com a Cruz Vermelha de Cabo Verde e a empresa de logística Boluda, com o objectivo de apoiar à população afectada na ilha de São Vicente.

Numa nota enviada, o Barceló Hotel Group sublinha que todos os hotéis do grupo em Cabo Verde estão envolvidos nesta acção conjunta de recolha e envio de materiais essenciais solicitados pela Cruz Vermelha, reforçando o compromisso do grupo com as comunidades locais e a sua integração no tecido social do país.

“Em particular, a unidade Barceló Praia Cape Verde, localizada na cidade da Praia, realizou uma doação de 40 kg de materiais de limpeza e higiene, que será enviada para São Vicente nos próximos dias, em articulação com a Cruz Vermelha”, revela.

Além disso, a mesma fonte informa que o hotel também foi estabelecido como ponto oficial de recolha para todos os particulares que desejem contribuir com doações de bens.

“O Barceló Hotel Group é parte de Cabo Verde e queremos estar próximos das suas pessoas, não apenas nos bons momentos, mas também quando mais precisam”, destaca.

Durante o acto de entrega dos materiais à Cruz Vermelha, o director-geral do Barceló Praia Cape Verde, Javier Senís afirmou que esta acção representa um gesto de solidariedade e compromisso colectivo entre a sua equipa e a sociedade cabo-verdiana.

Além disso, avançou que toda a equipa do hotel está a participar activamente nesta campanha, oferecendo apoio logístico e contribuindo com donativos individuais.

“Esta acção integra a política de Responsabilidade Social Corporativa do Barceló Hotel Group, que visa contribuir de forma positiva e responsável para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente”, aponta.