Ratificado Tratado de Alto Mar

Foi ratificado, esta quarta-feira, 27 de Agosto, pelo Presidente da República, Acordo BBNJ, conhecido como Tratado de Alto Mar, fazendo com que Cabo Verde participe ativamente nas decisões multilaterais sobre conservação marinha em áreas além da sua jurisdição.

Conforme o Ministério do Mar, o documento vai agora ser depositado nas Nações Unidas.

Ainda segundo esta fonte, na sua página, Cabo Verde poderá tirar benefícios concretos deste acordo.

Nomeadamente, através do acesso a recursos financeiros e tecnológicos, que permitirão o mapeamento genético de espécies associadas a ecossistemas sensíveis.

E ainda, que dados recolhidos durante campanhas oceanográficas realizadas pelos navios OceanXplorer e METEOR, com participação de cientistas cabo-verdianos, poderão integrar o sistema internacional de partilha de benefícios previsto no Acordo.

Trata-se, segundo o Presidente da República de “um passo importante para a afirmação de Cabo Verde como uma Nação Azul”.

José Maria Neves sublinhou que, o Acordo BBNJ responde a uma necessidade urgente de preservar os ecossistemas marinhos situados no alto mar e na chamada “Área”.

Essas regiões que representam quase metade da superfície do planeta e que são vitais para o equilíbrio climático, para a segurança alimentar e para a própria resiliência da vida marinha.

O Tratado de Alto Mar foi aprovado por unanimidade em votação final global pelos Deputados da Nação, na sessão de 29 de julho da Assembleia Nacional.