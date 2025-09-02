AdS volta detectar roubo de água desta vez em Calabaceira e São Martinho

A Águas de Santiago (ADS) voltou a detectar situações de roubo de água, desta vez nas localidades de Calabaceira e São Martinho, de acordo com informação avançada, hoje, pela empresa.

Na rede social, a referida fonte encontrou instalação irregular de tubagens destinadas a desviar o abastecimento, práticas ilegais que causam prejuízos sérios não apenas à empresa, mas sobretudo à comunidade que cumpre as regras e, muitas vezes, vê-se privada de água.

A AdS afirmou que os responsáveis serão identificados e responsabilizados judicialmente.

“Continuaremos no terreno, lado a lado com as autoridades, para combater estas práticas e proteger o direito da população a um fornecimento justo e seguro”, reforçou a instituição.