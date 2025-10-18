​Praia acolhe workshop “Prevenção ao abuso sexual contra menores”

A Aldeias Infantis SOS promove este sábado, 18, na cidade da Praia, um workshop intitulado “Prevenção ao abuso sexual contra menores”, com finalidade de preparar as comunidades do município da Praia para combater este mal.

Segundo uma nota enviada, esta acção está enquadrada no projecto “Djunta-Mom”, que ambiciona um diálogo frutífero com as Associações Comunitárias de Base das comunidades da Jamaica, Águas Fundas e Alto Safende e, juntamente com os demais parceiros, traçar os passos para combater o mal do abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A mesma fonte indica que o projeto “Djunta-Mom: na prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes e apoio às vítimas” é uma iniciativa das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, financiada pela União Europeia.

O projeto visa contribuir para o reforço do sistema nacional de proteção infantil, enquanto elemento-chave no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como no apoio às vítimas.

As Aldeias Infantis SOS informam que a iniciativa será implementada em nove comunidades de diferentes municípios do país, com foco nas duas ilhas que registaram o maior número de denúncias de casos de abuso sexual em 2023: Santiago e Fogo.

De acordo com a mesma fonte, na ilha de Santiago, os municípios abrangidos são Santa Catarina (14 casos) e Praia (22 casos). Em Santa Catarina, as comunidades são Rincão, Ribeira da Barca e Achada Lém.

“Na ilha do Fogo, no município de São Filipe (32 casos), foram selecionadas as comunidades de Beltchés, Patim e Monte Grande”, revela.

Esta iniciativa conta com a parceria do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), da Associação das Mulheres Juristas (AMJ), da Associação Cabo-verdiana para a Proteção das Famílias (VERDEFAM), da Associação das Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e da Radiotelevisão Cabo-verdiana (RTC).