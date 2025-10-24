​Cabo Verde participa no Lisbon Fórum que debate oportunidades e desafios da I.A

Sob o tema “IA e Governança Global: Direitos, Representatividade e Prontidão”, o evento, reúne representantes governamentais, académicos e da sociedade civil da Europa, África e Médio Oriente, informou o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça (IMIJ, I.P).
O IMIJ, I.P avançou que país participa com duas intervenções, que refletem “compromisso com a modernização da Justiça, a ética tecnológica e a transformação digital”.
Juvenal Pereira, Presidente do IMIJ, I.P intervirá com o painel “IA e Justiça – Fato e Ficção”, fazendo apresentação do Portal da Justiça de Cabo Verde e da iniciativa de Inteligência Artificial Integrada.
Daniel Alves Monteiro, Diretor-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF participa no painel “O papel da capacitação na era da inteligência artificial e do cibercrime”.
Neste painel abordará o uso da IA no combate ao cibercrime e na cooperação internacional, destacando a experiência cabo-verdiana e o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre IA do Comité da Convenção de Budapeste (T-CY).
Para IMIJ, I.P, esta partição de Cabo Verde, reforça a posição do país como referência regional em justiça digital, ética da IA e governança tecnológica responsável.
Foto: Depositphotos