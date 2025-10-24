​Cabo Verde participa no Lisbon Fórum que debate oportunidades e desafios da I.A

Cabo Verde vai marcar presença no Lisbon Fórum 2025, uma das principais plataformas de diálogo sobre Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, que decorre 28 e 29 de Outubro. Este ano, debate as oportunidades e desafios da Inteligência Artificial (IA) no contexto da nova Convenção-Quadro do Conselho da Europa.

Sob o tema “IA e Governança Global: Direitos, Representatividade e Prontidão”, o evento, reúne representantes governamentais, académicos e da sociedade civil da Europa, África e Médio Oriente, informou o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça (IMIJ, I.P).

O IMIJ, I.P avançou que país participa com duas intervenções, que refletem “compromisso com a modernização da Justiça, a ética tecnológica e a transformação digital”.

Juvenal Pereira, Presidente do IMIJ, I.P intervirá com o painel “IA e Justiça – Fato e Ficção”, fazendo apresentação do Portal da Justiça de Cabo Verde e da iniciativa de Inteligência Artificial Integrada.

Daniel Alves Monteiro, Diretor-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF participa no painel “O papel da capacitação na era da inteligência artificial e do cibercrime”.

Neste painel abordará o uso da IA no combate ao cibercrime e na cooperação internacional, destacando a experiência cabo-verdiana e o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre IA do Comité da Convenção de Budapeste (T-CY).

Para IMIJ, I.P, esta partição de Cabo Verde, reforça a posição do país como referência regional em justiça digital, ética da IA e governança tecnológica responsável.

