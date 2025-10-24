Equipa de arbitragem da Região Santiago Sul denuncia atraso de pagamento pela CMSD

Conforme dois árbitros que procuraram o Expresso das Ilhas, o torneio foi realizado 1 de junho, sendo o primeiro pagamento feito no final das fases de grupo. A equipa de árbitros assinou um acordo para o segundo pagamento, deveria ser feito no logo 5 dias após a grande final.
Em contacto com o gabinete de comunicação da CMSD, foi nos informado que após seguir os trâmites legais o cheque de pagamento já está assinado, pronto para levantamento. No entanto, que o representante dos árbitros, responsável para o levantamento se encontra fora do país, ficando assim para ser resolvido na proxima terça-feira.
Foto: Depositphotos