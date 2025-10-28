​CMP distribui 50 contentores de lixo pelos bairros da capital

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informou hoje, que no fim de semana (25 e 26 ), procedeu à distribuição de 50 contentores de lixo em diversos bairros da capital.

Esta iniciativa, conduzida pela Direcção do Saneamento, visa não só a substituição dos contentores em situação de desgaste como também para dotar outros bairros deste recipiente.

No total, desde Janeiro, autarquia da Praia colocou nas ruas da capital 101 contentores, nas ruas da cidade da Praia.

A CMP apelou a colaboração da população, no sentido de evitar atirar o lixo para as áreas externas ao contentor, ou em locais de difícil acesso do pessoal e dos camiões de recolha, nomeadamente nas encostas e nas ribeiras.