​Governo reforça capacidade de resposta a incidentes cibernéticos com lançamento de dois instrumentos

Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública garantiu, hoje, que o lançamento do Centro de Operações de Segurança (SOC) e da Equipa de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (CSIRT) da Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE), vêm reforçar a capacidade do Estado em monitorar, prevenir e responder a incidentes cibernéticos.

Eurico Monteiro deixou essa garantia durante o lançamento público destes instrumentos de infraestruturas de Cibersegurança, desenvolvidos pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi).

Em Cabo Verde, indicou, a digitalização dos serviços públicos tem sido uma prioridade estratégica do Executivo, mas com ela, ressalvou, surge a responsabilidade de garantir que essa evolução decorra num ambiente seguro, confiável e resiliente.

A segurança digital, no entender do Ministro, é uma questão de “confiança institucional”, porquanto “o cidadão e as empresas confiam nos serviços públicos quando sabem que os seus dados estão protegidos, as plataformas são seguras e o Estado está preparado para responder a qualquer ameaça”.

“A concentração de dados num sítio e a possibilidade, à distância, de acesso imediato à informação relevante das pessoas, das empresas e do próprio Estado, impôs aos nossos tempos uma preocupação que, antes, era praticamente inexistente – a protecção de dados pessoais, bem como de dados reservados, e de acesso condicionado”, frisou o Ministro.

Por isso, “é fundamental que cada Ministério, cada Instituto, cada Direcção-Geral, assuma o seu papel na adopção de boas práticas de cibersegurança, na formação dos seus quadros técnicos e na colaboração activa com o CSIRT”, indicou o Ministro, para quem a Modernização do Estado exige liderança, visão e compromisso colectivo.

“E é isso que este projecto representa: um esforço conjunto, com o envolvimento da NOSi, do Banco Mundial, e de todos os parceiros que acreditam num Cabo Verde digital, seguro e inclusivo”, concluiu.