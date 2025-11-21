Santo Antão: Funcionário de liceu e menor de 15 anos detidos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na escola

Um funcionário de 26 anos do Liceu Suzete Delgado, na Ribeira Grande, e um menor de 15 anos foram detidos na quinta-feira, 20, em flagrante por posse de canábis dentro da escola, após uma operação de investigação conduzida pela Polícia Nacional.

Segundo fonte policial, a detenção ocorreu durante uma ação dirigida ao adulto, que trabalhava como contínuo no liceu, e sobre o qual recaíam suspeitas de estar a facilitar a circulação de droga no interior do estabelecimento.

Durante a intervenção, os agentes encontraram no local pequenas quantidades de canábis na posse do suspeito, confirmando os indícios que motivaram a investigação.

A mesma fonte adiantou que, no decorrer da operação, também um menor de 15 anos foi surpreendido na posse da substância, igualmente dentro do liceu.

Perante a situação, e seguindo os procedimentos legais, o adolescente foi entregue à mãe, que deverá apresentá-lo ao Ministério Público, conforme orientação das autoridades.

O indivíduo de 26 anos, por sua vez, foi apresentado hoje ao Ministério Público para aplicação de medidas de coação, enquanto prosseguem as diligências para apurar eventuais ramificações do caso e determinar se existia uma rede de distribuição no interior da escola.